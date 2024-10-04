В 60% случаев российские компании используют иностранный софт

Отечественными программами пользуются для работы в офисах, при этом заменить узкоспециализированный софт разработчикам сложнее.

С 2022 года импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО) достигло только 30-40%. Большинство предприятий продолжают пользоваться зарубежным софтом.

На отечественные программы переходят государственные структуры, чтобы заменить офисные пакеты и операционные системы. При этом в частном секторе рядовые пользователи предпочитают оставаться на привычном ПО, из-за чего растет рынок нелегальных программ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российскую ассоциацию электротехнических компаний (РАЭК).

«Россия инвестирует в разработку собственных высокотехнологичных решений. Мы наблюдаем рост спроса на отечественные продукты во всех сегментах — от облачных технологий до кибербезопасности и программ для автоматизации бизнеса. Появление нового программного обеспечения и услуг, произведенных на территории страны способствует укреплению независимости нашего рынка и поднимает общий уровень цифровизации экономики», — сказал директор РАЭК Сергей Гребенников.

Полностью заменить западные решения в узкоспециализированных областях к 2030 году вряд ли удастся. Это касается уникального ПО, например, для трехмерного проектирования. В основном внимание разработчиков сконцентрировано на создании массовых продуктов, которые нужны для большинства пользователей: операционные системы и офисный софт.

«Каким бы ни было российское ПО, сегодня у него есть главное преимущество — нам не отключат к нему доступ в один день, а значит, бизнес-процессы не будут парализованы. Мы перешли на российское ПО в большинстве вопросов», — заявила основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Российские программы гарантируют бизнесу выполнение своих обязательств, создатели обеспечивают поддержку, которой нет у пиратского софта. Тренд на разработку ПО будет задавать финансовый сектор, машиностроение, агропромышленный комплекс, а также горнодобывающая и ракетно-космическая отрасли.