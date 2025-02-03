❗ Будет новое положение о командировках

Действующее сейчас положение о командировках, утвержденное постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749, применяется только до 01.09.2025. Потом будет новое положение.

Его проект опубликован на федеральном портале.

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.

По-прежнему в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки надо сдать авансовый отчет.