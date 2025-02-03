❗ Будет новое положение о командировках

Его проект опубликован на федеральном портале.
Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.
По-прежнему в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки надо сдать авансовый отчет.
Его проект опубликован на федеральном портале.
Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.
По-прежнему в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки надо сдать авансовый отчет.
Комментарии4
А в чем фишка?
И вообще НИ ЕДИНОГО изменения? Ну, может хоть запятую лишнюю поставили? или убрали?
И пояснительной:
Поэтому старое положение скопировали и превратили в новое))
Так у нас таких.... вагон с тележкой!
Самые ходовые - про амортизацию - с 2002 года, про среднюю для отпусков и не только - с 2007....