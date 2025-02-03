Подотчет, командировки

❗ Будет новое положение о командировках

Действующее сейчас положение о командировках, утвержденное постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749, применяется только до 01.09.2025. Потом будет новое положение.

Его проект опубликован на федеральном портале.

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.

По-прежнему в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки надо сдать авансовый отчет.

Комментарии

4
  • Лидия Новожилова

    Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.

    А в чем фишка?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый.

    И вообще НИ ЕДИНОГО изменения? Ну, может хоть запятую лишнюю поставили? или убрали?

    • бух2007
      Бухгалтер

      И пояснительной:

      установлен предельный срок нахождения в Перечне постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (до 1 сентября 2025 г.).

      Поэтому старое положение скопировали и превратили в новое))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        установлен предельный срок нахождения в Перечне постановления Правительства Российской Федерации

        Так у нас таких.... вагон с тележкой!

        Самые ходовые - про амортизацию - с 2002 года, про среднюю для отпусков и не только - с 2007....