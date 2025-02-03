На Wildberries будет можно оплачивать таможенную пошлину при покупке иностранных товаров

Объединенная компания Wildberries и Russ начала принимать оплату таможенных пошлин на платформе маркетплейса. Это будет удобно тем, кто заказывает зарубежные товары стоимостью свыше 200 евро.

«Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа», — сказали в телеграм-канале пресс-службы компании.

Пока что такую оплату пошлины будут применять к товарам из Китая. До этого момента пользователям маркетплейса было нужно самостоятельно уплачивать таможенные сборы по ссылке от брокера. Это могло приводить к задержкам при оформлении заказа.

Сейчас пошлину не нужно платить, если заказывать товары из-за границы стоимостью до 200 евро и весом не более 31 кг.