Депутат Госдумы: пенсии не будут переводить в цифровые рубли

У большинства пенсионеров нет опыта взаимодействия с онлайн-сервисами, поэтому переводить пенсии в цифровые рубли было бы нецелесообразно.

В Госдуме опровергли слухи о переводе пенсионных выплат в цифровые рубли. Информация из социальных сетей, о том, что пенсии будут исключительно в виде цифровых рублей, не соответствует действительности. Это было бы прямым ограничением права выбора удобного способа получения выплат.

«Заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются ничем иным, как фейком и очередной уловкой. На самом деле никакой обязанности открывать цифровые кошельки нет», — сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Сейчас проект цифрового рубля проходит тестирование, доступ к этой валюте ограничен. По словам Гаврилова, чтобы пользоваться цифровым рублем, нужен высокий уровень цифровой грамотности и умение взаимодействовать с онлайн-сервисами. Поэтому нецелесообразно переводить все пенсии в цифровые рубли и сделать эту валюту единственным способом получения выплат.