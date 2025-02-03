Научитесь вести бухгалтерию для селлеров на маркетплейсе. Смотрите видео!

Бухгалтер продавца на маркетплейсе — востребованный специалист. Узнайте, как работать с первичным документами, формировать отчеты о продажах и обезопасить селлеров от проверок.

Правила работы с маркетплейсами существенно меняются с 2025 года в связи с налоговой реформой-2025. При этом налоговики пристально следят за селлерами и пошли с проверками. Эксперт коснется всех тем: от основных документов и отражения операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.

В этом видео разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.