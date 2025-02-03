Научитесь вести бухгалтерию для селлеров на маркетплейсе. Смотрите видео!

Правила работы с маркетплейсами существенно меняются с 2025 года в связи с налоговой реформой-2025. При этом налоговики пристально следят за селлерами и пошли с проверками. Эксперт коснется всех тем: от основных документов и отражения операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС.
В этом видео разберем:
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС на УСН: что меняется в работе УСН-щиков.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
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