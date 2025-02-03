Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет

Если предпринимателю нужен документ, подтверждающий его систему налогообложения, не надо писать запросы в ИФНС и ждать ответа месяц. Быстро узнать систему налогообложения можно, заказав «Выписку о применяемых специальных налоговых режимах» (КНД 1120529) через Личный кабинет ИП.

Для этого надо провести такие действия:

Шаг 1. Войти в свой Личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС, используя квалифицированную электронную подпись ИП.

Шаг 2. Зайти в «Профиль», пройти в блок «Мои системы налогообложения».

Шаг 3. Нажать на кнопку «Выписка по спец. режимам» и «Загрузить выписку».

Далее произойдет выгрузка выписки, подписанной электронной подписью налогового органа, которую можно скачать и распечатать или перенаправить по электронной почте. Электронный документ с электронной подписью имеет юридическую силу, равнозначную бумажному документу, поясняет УФНС.

В выписке отражается: статус, дата начала и окончания применения специального налогового режима и объект налогообложения.