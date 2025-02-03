Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет

Для этого надо провести такие действия:
Шаг 1. Войти в свой Личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС, используя квалифицированную электронную подпись ИП.
Шаг 2. Зайти в «Профиль», пройти в блок «Мои системы налогообложения».
Шаг 3. Нажать на кнопку «Выписка по спец. режимам» и «Загрузить выписку».
Далее произойдет выгрузка выписки, подписанной электронной подписью налогового органа, которую можно скачать и распечатать или перенаправить по электронной почте. Электронный документ с электронной подписью имеет юридическую силу, равнозначную бумажному документу, поясняет УФНС.
В выписке отражается: статус, дата начала и окончания применения специального налогового режима и объект налогообложения.
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