Для льготных ставок и освобождения от НДС на УСН не нужны уведомления

С 1 января 2025 года для упрощенцев предусмотрено освобождение от НДС, если доходы за прошлый год не превысили 60 млн рублей. Также его применяют новые организации и вновь зарегистрированные ИП.

Освобождение от НДС является безусловным и действует до превышения с начала года порога доходов в 60 млн рублей, напомнили в УФНС.

Нормами НК представление уведомлений плательщиками УСН не предусмотрено. То есть для того, чтобы использовать такое освобождение, не нужно уведомлять об этом ИФНС.

Также не надо уведомлять налоговиков о применении специальных (5% / 7%) либо стандартных ставок НДС (0% / 10% / 20%).

ИФНС узнает о применяемой ставке НДС из представленной налоговой декларации по НДС.