Для льготных ставок и освобождения от НДС на УСН не нужны уведомления

Освобождение от НДС является безусловным и действует до превышения с начала года порога доходов в 60 млн рублей, напомнили в УФНС.
Нормами НК представление уведомлений плательщиками УСН не предусмотрено. То есть для того, чтобы использовать такое освобождение, не нужно уведомлять об этом ИФНС.
Также не надо уведомлять налоговиков о применении специальных (5% / 7%) либо стандартных ставок НДС (0% / 10% / 20%).
ИФНС узнает о применяемой ставке НДС из представленной налоговой декларации по НДС.
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