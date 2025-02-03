🙉 В СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах ИП за 2023 год

10 июля 2024 года налоговики должны были выгрузить в СФР данные о взносах ИП 1% за 2023 год, чтобы людям за них начислили пенсионные баллы. Сейчас февраль 2025-го, а этих сведений на ИЛС до сих пор нет.

Напомним, фиксированные взносы за 2023 год составляли 45 842 руб. На ИЛС из этой суммы должно быть отражено 26 707,69 руб., что переводится в 0,87 пенсионных балла. Расчет за 2023 и 2024 год – тут.

Выписка из ИЛС по ИП, полученная в январе 2025 года

Фиксированные взносы на ИЛС учтены и баллы за них начислены, а взносы 1% — не учтены.

Бизнесмены обращаются в СФР по поводу неверных данных в ИЛС, но там им отвечают, что сведений о начисленных взносах у них нет.

Вот отрывок из ответа СФР:

Между тем по закону № 27-ФЗ налоговики должны были передать сведения о начисленных и уплаченных взносах 1% за 2023 год до 10.07.2024.

Данные о начислениях у СФР есть, а данных об уплате – нет.