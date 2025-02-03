🙉 В СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах ИП за 2023 год

Напомним, фиксированные взносы за 2023 год составляли 45 842 руб. На ИЛС из этой суммы должно быть отражено 26 707,69 руб., что переводится в 0,87 пенсионных балла. Расчет за 2023 и 2024 год – тут.
Фиксированные взносы на ИЛС учтены и баллы за них начислены, а взносы 1% — не учтены.
Бизнесмены обращаются в СФР по поводу неверных данных в ИЛС, но там им отвечают, что сведений о начисленных взносах у них нет.
Вот отрывок из ответа СФР:
Между тем по закону № 27-ФЗ налоговики должны были передать сведения о начисленных и уплаченных взносах 1% за 2023 год до 10.07.2024.
Данные о начислениях у СФР есть, а данных об уплате – нет.
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