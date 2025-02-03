С 22 февраля производные фининструменты станут недоступны обычным инвесторам

Для усиления защиты инвесторов с 22.02.2025 вступят в силу новые правила.

Договоры на производные финансовые инструменты (например, биржевые фьючерсы или опционы) можно будет заключать с гражданами, если они получили статус квалифицированного инвестора. То есть имеют опыт работы с ценными бумагами и располагают необходимыми средствами.

Кстати, для получения статуса квалифицированного инвестора ЦБ увеличил имущественный критерий в два раза — с 6 до 12 млн рублей. Об этом в нашей новости.

И в целом меняются ограничения для финорганизаций на сделки по покупке ценных бумаг с физлицами, которые не имеют статуса квалифицированного инвестора.