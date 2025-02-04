Уточненку по НДС можно сделать и без доплистов к книгам покупок и продаж: опрос

Есть два способа формирования уточненной декларации по НДС: с применением доплистов к книгам покупок/продаж и без доплистов.

Если бухгалтер делает доплисты к книге покупок или продаж, не меняя сами книги, то в декларации разделы 8 и 9 будут иметь признак «1» – актуальны, а приложения к разделам 8 и 9 признак «0» – не актуальны.

Если бухгалтер внес исправления в сами книги, то разделы 8 и 9 будут иметь признак «0» – не актуальны.

А какой способ формирования уточненки используете вы? Выясним это в ходе опроса.

Как вы вносите исправления в декларацию по НДС? Анонимный опрос Заполняю приложения к разделам 8 и 9 (делаю доплисты). Прошлые разделы 8 и 9 актуальны Вношу исправления в разделы 8 и 9 (без доплистов). Прошлые разделы 8 и 9 неактуальны По ситуации. Могу сделать доплисты, могу просто исправить книги Проголосовали 6 человек