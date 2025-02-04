Уточненку по НДС можно сделать и без доплистов к книгам покупок и продаж: опрос

Если бухгалтер делает доплисты к книге покупок или продаж, не меняя сами книги, то в декларации разделы 8 и 9 будут иметь признак «1» – актуальны, а приложения к разделам 8 и 9 признак «0» – не актуальны.
Если бухгалтер внес исправления в сами книги, то разделы 8 и 9 будут иметь признак «0» – не актуальны.
А какой способ формирования уточненки используете вы? Выясним это в ходе опроса.
Как вы вносите исправления в декларацию по НДС?
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