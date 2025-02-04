Объем кредитов россиян снизился впервые за 2,5 года

Впервые с мая 2022 года жители страны вернули больше долгов, чем набрали.

В декабре 2024 года общая закредитованность россиян сократилась впервые с мая 2022 года. Клиенты за месяц погасили больше долгов, чем набрали.

Размер кредитов стал меньше на 192 млрд рублей и составил 36,9 трлн. Для сравнения в мае 2022 года показатель уменьшился на 41 млрд рублей. В Центробанке объяснили, что в декабре 2024 года задолженность снизилась только по необеспеченным ссудам — на 271 млрд. Об этом пишут «Известия».

Такое замедление кредитования регулятор связывает с жесткой денежно-кредитной политикой, которая начала давать свои результаты.

«Сейчас мы видим спад на рынке потребительского кредитования. Рынок идет ровно в ту сторону, куда его направляет регулятор», — сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Также изменения происходят на фоне роста ключевой ставки и отмены ипотеки на новостройки по 8% годовых. После того как ставка ЦБ достигла рекордного 21%, полная стоимость потребительских займов увеличилась до 37% годовых.