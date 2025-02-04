Как защитить бизнес на допросе в налоговой? Расскажем на бесплатном вебинаре!

Если вас или ваших сотрудников вызвали на допрос, то не надо пугаться что это обернется неприятностями и финансовыми потерями. Нужно просто подготовиться и знать, как себя вести.

Допрос — рядовое мероприятие налогового контроля и одновременно способ получения одного из главных доказательств в налоговом процессе — протокола допроса. Попробуем разобраться, как пройти допрос спокойно, адекватно и с минимумом проблем. Приходите на бесплатный вебинар «Допрос в налоговой: правила поведения и способы защиты». Он состоится 11 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Допрос как мероприятие налогового контроля: когда и в связи с чем может проводиться. Допрос вне рамок проверки и во время проверки: сходства и различия. Основные правила допроса, права и обязанности налогового инспектора и свидетеля. Правила поведения на допросе, которые позволят пройти его максимально спокойно.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре 11 февраля в 11:00 мск!