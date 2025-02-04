Как защитить бизнес на допросе в налоговой? Расскажем на бесплатном вебинаре!

Допрос — рядовое мероприятие налогового контроля и одновременно способ получения одного из главных доказательств в налоговом процессе — протокола допроса. Попробуем разобраться, как пройти допрос спокойно, адекватно и с минимумом проблем. Приходите на бесплатный вебинар «Допрос в налоговой: правила поведения и способы защиты». Он состоится 11 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре рассмотрим:
Допрос как мероприятие налогового контроля: когда и в связи с чем может проводиться.
Допрос вне рамок проверки и во время проверки: сходства и различия.
Основные правила допроса, права и обязанности налогового инспектора и свидетеля.
Правила поведения на допросе, которые позволят пройти его максимально спокойно.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре 11 февраля в 11:00 мск!
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