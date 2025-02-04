Депутаты хотят постоянно индексировать пенсии в январе

В Госдуму внесут законопроект о постоянной индексации пенсий в январе и доиндексации выплат в феврале на уровень фактической инфляции в стране.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе проводить индексацию страховых пенсий с 1 января, а также доиндексацию выплат в феврале.

«В следующем году пока действует общая норма индексации страховых пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. Мы считаем, что надо сохранить практику [этого года]: всегда индексировать пенсии с 1 января и доиндексировать их в феврале, такой законопроект находится в портфеле Госдумы», — сказал Нилов.

1 января 2025 года Социальный фонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%, причем для работающих пенсионеров тоже. К февралю Владимир Путин поручил увеличить их на уровень фактической инфляции, то есть на 9,5%. Разницу за январь пенсионеры получат вместе с февральской выплатой.