❗ До 20 тысяч рублей вырастут штрафы, если не сообщить военкомату о смене места жительства. Мнение кадрового аудитора

За неисполнение обязанностей по воинскому учету повысят штрафы с 5 до 20 тысяч рублей. К ответственности привлекут тех, кто не сообщает о смене места жительства.

Кабмин одобрил идею увеличить штрафы за несообщение в военкомат информации о смене места жительства.

Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере от 1 до 5 тыс. рублей, однако планку собираются повысить до 10-20 тыс. рублей, чтобы сформировать «законопослушное поведение».

«Установленный размер штрафа является незначительным, несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — считает Андрей Картаполов.

Поправки в ст. 21.5 КоАП (неисполнение обязанностей по воинскому учету) подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Идею поддержали в Минобороны, Минфине, ФСБ, Минюсте и Минэкономики.

В 2023 года за неуведомление военкоматов о смене места жительства оштрафовали 28 тыс. человек. В основном это призывники, которые переехали.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Гусарова — кадровый аудитор, консультант по кадровому делопроизводству:

«Данный законопроект, на мой взгляд, направлен на то, чтобы немного уравнять ответственность организаций и ответственность самих граждан за обязательства по воинскому учету.

Потому что на сегодняшний момент многие граждане считают, что вся ответственность за подачу сведений ложится исключительно на работодателей, поэтому позволяют себе не исполнять те требования, которые закон возлагает в том числе и на них.

Возможно, что повышение штрафов позволит, наконец, работодателям перестать уговаривать работников дойти до военкомата и обновить сведения о себе».