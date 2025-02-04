⚡️ Итоги дня: Минобороны изменит категории «годности», в Госдуме хотят отменить пенсионную реформу 2019 года, мошенники «кидают» пользователей Wildberries

Суд Санкт-Петербурга взыскал с предпринимательницы Галины Меркуль 10 тыс. рублей в пользу «Союзмультфильма». Она продавала магниты с изображением Чебурашки без согласия правообладателя.

МВД предупредило о новой мошеннической схеме на Wildberries. Злоумышленники используют поддельный сайт уже существующей акции от Wildberries и t2. По поддельной ссылке клиенту маркетплейса предлагается авторизоваться в своем аккаунте на Wildberries и предоставить мошенникам доступ к личному кабинету. В оригинальной акции, которая уже завершена, от пользователей требовалось подключить домашний интернет от t2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4 тыс. рублей.

Минцифры предложило собирать обезличенные данные о голосах мошенников на единой антифрод-платформе. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.

Минобороны хочет изменить список болезней для медкомиссий военкоматов. Для военнообязанных, у которых есть сифилис, категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Категории годности пересмотрят для тех, у кого есть шизофрения, невротические расстройства, гипертония и дефекты костей черепа после травм или операций.

В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу 2019 года, вернув прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году в Москве и Московской области пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение». Участие в нем подтвердили около 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.