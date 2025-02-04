💰 Власти повысили обязательный уровень собираемости взносов на капремонт

Этот закон с 50 до 60 процентов повысил обязательный уровень собираемости гражданами на специальном счете взносов на капитальный ремонт.
Недостижение этого показателя будет основанием для принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. И тогда средства со спецчета перечислят на счет регионального оператора.
Кроме того, кабмин до 2026 года сможет устанавливать особенности начисления и уплаты пеней в случае:
неполного и/или несвоевременного внесения платы за жилье и коммунальные услуги;
неисполнения обязательств по установке, замене и/или эксплуатации приборов учета коммунальных ресурсов.
Также закон уточнил полномочия публично-правовой компании «Фонд развития территорий» по финансированию расселения аварийного жилищного фонда. В частности, убрали ограничение по расселению в соответствии с нацпроектами.
Еще детали — в нашей другой новости.
Закон вступил в силу 3 февраля.
Начать дискуссию