💰 Власти повысили обязательный уровень собираемости взносов на капремонт

Владимир Путин подписал федеральный закон от 03.02.2025 № 6-ФЗ с изменениями в ст. 173 Жилищного кодекса и отдельные законодательные акты.

Этот закон с 50 до 60 процентов повысил обязательный уровень собираемости гражданами на специальном счете взносов на капитальный ремонт.

Недостижение этого показателя будет основанием для принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. И тогда средства со спецчета перечислят на счет регионального оператора.

Кроме того, кабмин до 2026 года сможет устанавливать особенности начисления и уплаты пеней в случае:

неполного и/или несвоевременного внесения платы за жилье и коммунальные услуги;

неисполнения обязательств по установке, замене и/или эксплуатации приборов учета коммунальных ресурсов.

Также закон уточнил полномочия публично-правовой компании «Фонд развития территорий» по финансированию расселения аварийного жилищного фонда. В частности, убрали ограничение по расселению в соответствии с нацпроектами.

Еще детали — в нашей другой новости.

Закон вступил в силу 3 февраля.