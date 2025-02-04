🚰 Магазины-«наливайки» уходят из многоквартирных домов

Предоставленными на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками» воспользовалось подавляющее большинство регионов России.

Эффективность применения правовых норм региональными властями проанализировал комитет Госдумы по экономической политике по поручению Вячеслава Володина.

В апреле 2024 вступил в силу закон, по которому регионы получили полномочия ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение — рестораны. Также субъектам РФ дали право запретить торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, этими нормами региональным властям представлены все возможности для наведения порядка в этой сфере. Решение было связано с многочисленными жалобами граждан на деятельность подобных заведений.

Результаты мониторинга показали, что большинство субъектов РФ — 63 из 89 или 70,8% — уже воспользовались правом, которое дал им новый закон, и ввели соответствующие ограничения по времени продажи алкогольных напитков.

В основном это касается диапазона с 20–23 часов до 8–11 часов с отдельными исключениями в праздничные дни.

При этом в 27 субъектах РФ соответствующие региональные законы уже вступили в силу. В их числе Владимирская, Вологодская, Орловская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Нижегородская, Саратовская области.

В 36 субъектах РФ нормы вступают в силу в марте 2025 года. Например, в Краснодарском и Красноярском краях, в Ненецком автономном округе, Омской области, Камчатском крае, Татарстане, Курской, Калужской, Воронежской, Мурманской, Смоленской, Тверской областях.

Еще в 8 субъектах РФ (Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ингушетия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Приморский край) до вступления федерального закона в силу был введен полный запрет на розничную продажу алкоголя общепитом в многоквартирных домах и прилегающих территориях.

Таким образом, в 71 субъекте РФ (80%) есть законы об ограничении времени продажи алкогольной продукции при оказании услуг общепита в многоквартирных домах или запрете ее продажи. Еще в 12 субъектах РФ планируется принятие соответствующих региональных законов в I квартале 2025 года.

«С учетом этого 83 субъекта РФ (или 93%) в полной мере воспользуются предоставленными им на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками», что свидетельствует об эффективности принятых норм», — констатирует Госдума.