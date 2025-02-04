💻 Компьютерные клубы начали применять ПСН с 1 января 2025 года. К ним могут быть вопросы

Предприниматели по всей стране смогут сэкономить около 1 млрд рублей в год, если будут применять патент вместо УСН. Пока что неизвестно, как к этому отнесется Минфин и ФНС.

Киберарены и компьютерные клубы Москвы с 1 января 2025 года получили разрешение применять патентную систему налогообложения (ПСН) от столичного департамента финансов.

Минфин и ФНС пока что не высказывали четкую позицию о том, могут ли компьютерные клубы использовать ПСН. Эта специфика нигде не прописана, поэтому не исключено, что владельцы таких заведений столкнуться с запретами на использование патента от местной налоговой. Об этом пишет «Коммерсант».

От четверти до трети всех компьютерных клубов применяют УСН как малый бизнес. По итогам 2024 года число компьютерных клубов по всей стране достигло 3,1 тыс. По мнению руководителя Langame и директора Ассоциации развития киберспортивной инфраструктур (АРКИ) Павла Голубева, экономический эффект от применения ПСН вместо УСН составит 1 млрд рублей в год.

ПСН — налоговый режим, который могут использовать только ИП. Вместо уплаты налогов и сдачи налоговый декларации они должны платить фиксированную сумму, которая зависит от вида деятельности и места ее ведения. Предприниматели на ПСН могут совмещать патент с другими налоговыми режимами, например, с УСН.

С 1 января 2025 года право на применение патента утратили те, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей. Они автоматически стали плательщиками НДС на УСН.

Отметим, что есть письмо Минфина от 14.11.2019 № 03-11-11/88061, в котором четко говорится, что компьютерный клуб не может применять ПСН.

ИП предоставляет право пользования компьютерами в арендуемом им помещении, и данная деятельность не может рассматриваться как оказание услуг по прокату. В связи с этим в отношении такой деятельности ПСН не применяется.