При ввозе из Казахстана моторного масла надо заплатить акциз и сдать декларацию

Взиманием акциза при ввозе масла из страны ЕАЭС, в том числе Казахстана, занимается ФНС.
Акциз надо уплатить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. До этого же срока надо сдать декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизу).
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.12.2024 № СД-2-3/20158@.
Подробнее о том, как сотрудничать с компаниями из ЕАЭС, какие налоги и по каким ставкам нужно будет платить в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Мы обновили программу и добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию