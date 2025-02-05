При ввозе из Казахстана моторного масла надо заплатить акциз и сдать декларацию

Взиманием акциза при ввозе масла из страны ЕАЭС, в том числе Казахстана, занимается ФНС.

Акциз надо уплатить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. До этого же срока надо сдать декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизу).

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.12.2024 № СД-2-3/20158@.