В приложении «Госключ» подписали документы свыше 192 тысяч пользователей

В 2024 году более 192 тыс. пользователей сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» решили подписать документы удаленно — с помощью мобильного приложения «Госключ».

Чтобы заверить документы по государственной регистрации юрлица или ИП, больше необязательно иметь загранпаспорт нового поколения. Достаточно подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги, а также нужны верифицированные биометрические данные в ЕБС. Об этом сказано на сайте ФНС.

Зарегистрировать биометрию может любой человек старше 18 лет в любом банке-партнере программы. При этом не нужно быть клиентом этой кредитной организации. Специалист по паспорту и СНИЛС подтвердит учетную запись на Госуслугах, сделает фотографию и запишет голос.