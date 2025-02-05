Минфин расширил налоговые льготы на Курильских островах

Теперь воспользоваться льготами смогут вновь зарегистрированные компании и те, кто ранее потерял право на налоговые преференции.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минфина и Минвостокразвития о расширении применения налоговых льгот на Курилах.

«Льготами смогут воспользоваться вновь создаваемые юридические лица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли участия в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов», — сказано на сайте Минфина.

С 1 января 2022 года компании, которые зарегистрированы на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского округа, не платят налог на прибыль, транспортный, земельный налоги, а также налог на имущество. Это право будет действовать в течение 20 лет с момента регистрации бизнеса, но не дольше 31 декабря 2046 года.

Кроме того, компании на УСН, зарегистрированные после 1 января 2022, могут платить пониженные страховые взносы в размере 7,6%.