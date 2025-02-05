Российские компании должны платить НДС в РФ, если оказывают агентские услуги иностранцам

Чтобы понять, в какой стране нужно платить НДС, стоит посмотреть на место реализации услуг. Обычно оно находится там же, где компания ведет деятельность.

Минфин в своем письме от 03.12.2024 № 03-07-08/121472 уточнил порядок уплаты НДС при оказании агентских услуг, связанных с фрахтованием иностранных судов для перевозки грузов из РФ в зарубежные порты.

«Местом реализации таких услуг, оказываемых российской организацией иностранному лицу, признается территория Российской Федерации и, соответственно, агентские услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации», — сказано в письме.

Место реализации услуг определяют по тому, где компания ведет деятельность. Исключение — услуги, которые перечислены в п. 1 ст. 148 НК.