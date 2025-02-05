ООО «Русский Стандарт Водка» стало экономически значимой организацией

Минфин России обратился в арбитражный суд с заявлениями о приостановлении иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении компаний группы «Русский Стандарт».

С учетом существенной значимости для российской экономики Правительство РФ 15 ноября 2024 года включило АО «Руст Россия» и ООО «Русский Стандарт Водка» в перечень экономически значимых организаций. Это дало Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении иностранными холдингами корпоративных прав в их отношении.

«Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях “антироссийских” санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — заявил Минфин.

Для пресечения таких противоправных действий Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями. В случае их удовлетворения «будут устранены препятствия для осуществления данными обществами своей деятельности на российском алкогольном рынке», считает Минфин.

Ранее мы сообщали, что экономически значимых организаций в России стало на три больше.