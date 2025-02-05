Запчасти в рамках гарантийного ремонта в Беларусь можно вывозить без указания их стоимости

Ситуация: российская фирма продала оборудование белорусской компании и сейчас в рамках гарантийного обслуживания надо передать покупателю запчасти (бесплатно). Какую стоимость указывать в УПД для таможни?

Между Россией и Беларусью нет таможни. При перемещении товаров между странами ЕАЭС в ФТС отправляется статистическая форма перемещения товаров. Но ее не надо сдавать, если имущество перемещается в другую страну в целях ремонта или техобслуживания (в том числе гарантийных).

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Поэтому для таможенного оформления в данном случае стоимость не нужна и не нужно ее указывать в УПД.

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