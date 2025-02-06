👉 К каким РК применяется двухступенчатая шкала НДФЛ

С 2025 года зарплата облагается по одной шкале НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%), а районные коэффициенты и процентные надбавки по другой шкале (13% и 15%).

Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:

в районах Крайнего Севера;

в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.

Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-04-06/102543 рассмотрел вопрос: применяется ли особая шкала НДФЛ для РК, которые идут по постановлению Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 об РК на Урале и в северных и восточных районах Казахской ССР.

В частности, по этому документу предусмотрены РК 1,15 и 1,2 для Курганской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.

Минфин пояснил, что если эти РК выплачиваются в связи с работой в вышеназванных условиях (Крайний Север, плохой климат и экология), то к ним применяется новая норма про НДФЛ.

То есть Минфин не стал вникать в этот документ времен СССР и анализировать, в связи с чем начисляют эти уральские РК и подходят ли эти цели под определение тех РК, которые облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ.