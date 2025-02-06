👉 К каким РК применяется двухступенчатая шкала НДФЛ

Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:
в районах Крайнего Севера;
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.
Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-04-06/102543 рассмотрел вопрос: применяется ли особая шкала НДФЛ для РК, которые идут по постановлению Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 об РК на Урале и в северных и восточных районах Казахской ССР.
В частности, по этому документу предусмотрены РК 1,15 и 1,2 для Курганской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.
Минфин пояснил, что если эти РК выплачиваются в связи с работой в вышеназванных условиях (Крайний Север, плохой климат и экология), то к ним применяется новая норма про НДФЛ.
То есть Минфин не стал вникать в этот документ времен СССР и анализировать, в связи с чем начисляют эти уральские РК и подходят ли эти цели под определение тех РК, которые облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ.
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Комментарии2
И что делать нам на Урале?
Выделять или не выделять?
А если уже выделили и уведомления подали, то что?
Минфин не стал вникать, а я должна? Не поняла... Свердловская область РК = 15%, отдельно его учитывать или нет? Почему все это надо городить задним числом? Вопросов только стало больше от таких разъяснений...