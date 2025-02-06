Налоговый консультант объяснит, как работать с НДФЛ по новым правилам

Масштабные изменения в НДФЛ с 2025 года затрагивают как граждан – плательщиков налога, так и налоговых агентов по НДФЛ. На бесплатном вебинаре «НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025» разберем все основные изменения по НДФЛ, а также как эти изменения влияют на порядок работы бухгалтера. Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!
Вебинар доступен эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум. Подписчики Клерк.Премиум получают важный контент, встречаются с топовыми экспертами, которым могут задать любой вопрос.
На вебинаре разберем:
Прогрессивная шкала НДФЛ.
Ставки НДФЛ для участников СВО.
Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы.
Районные коэффициенты и северные надбавки.
Новые КБК для НДФЛ.
Налоговые вычеты.
Налоговый кешбэк.
Новая форма 3-НДФЛ.
Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!
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