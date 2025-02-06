Налоговый консультант объяснит, как работать с НДФЛ по новым правилам

С 2025 года вступили в действия изменения в НДФЛ и появилась новая форма 3-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в НДФЛ, чтобы не допустить ошибок.

Масштабные изменения в НДФЛ с 2025 года затрагивают как граждан – плательщиков налога, так и налоговых агентов по НДФЛ. На бесплатном вебинаре «НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025» разберем все основные изменения по НДФЛ, а также как эти изменения влияют на порядок работы бухгалтера. Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!

Вебинар доступен эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум. Подписчики Клерк.Премиум получают важный контент, встречаются с топовыми экспертами, которым могут задать любой вопрос.

На вебинаре разберем:

Прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки НДФЛ для участников СВО. Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы. Районные коэффициенты и северные надбавки. Новые КБК для НДФЛ. Налоговые вычеты. Налоговый кешбэк. Новая форма 3-НДФЛ.

Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!