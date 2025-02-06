Банковская комиссия

Банки смогут списывать комиссию за обслуживание счетов иноагентов

У кредитных организаций будет право без согласия иностранных агентов списывать комиссию за обслуживание специальных рублевых счетов. Они начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Минюст разрешит банкам списывать средства иностранных агентов с их рублевого специального счета, чтобы погасить комиссию за обслуживание.

Ведомство хочет выстроит систему контроля за обращением средств на счетах иноагентов и обеспечить обмен информацией с банками по поводы спецсчетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева.

«Потребитель банковских услуг в нашей стране не может быть принужден к совершению оплаты каких-либо банковских услуг без добровольного на то согласия. Минюст же вводит своего рода исключение», — сказал Дмитрий Галанцев.

Федеральный закон от 28.12.2024 № 520-ФЗ о специальных счетах для иностранных агентов начнет действовать с 1 марта. Иноагенты должны только получать на них выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности.

Средства со спецсчета нельзя вывести дистанционно, а распоряжаться деньгами разрешат только после того, как с человека снимут статус иностранного агента. Иноагенты не смогут получать вознаграждение иным способом.

Мы сообщали, что для иноагентов введут новые запреты.

наталья коновалова
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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