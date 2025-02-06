📄 Справка об инвалидности станет электронной

С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна гражданам на портале Госуслуг.

При этом оставят возможность получить подтверждающие данные об установлении инвалидности в бумажном виде по желанию гражданина.

Новшество установило постановление Правительства от 03.02.2025 № 91.

«Механизмы по установлению инвалидности, получению средств реабилитации регулярно совершенствуются. Важно максимально упростить все этапы получения мер поддержки для людей с инвалидностью, сделать эти процессы простыми и удобными. <…> По сути это будет выписка из реестра со всей необходимой информацией, которая сейчас содержится в бумажной справке», – сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

Помимо этого, постановление синхронизирует правила установления инвалидности с действующим законодательством, а также уточняет процессы межведомственного электронного взаимодействия и информирования граждан об этапах проведения медико-социальной экспертизы на портале Госуслуг.