Роструд: бизнес признает профвизиты эффективным и действенным инструментом

В 2024 году Роструд провел более 110 тысяч профилактических визитов.

Они способствуют предотвращению нарушений трудового законодательства, а также помогают устранить имеющиеся нарушения и защитить трудовые права работников без излишней административной нагрузки на бизнес, заявляет Роструд.

«Профилактические визиты помогают работодателям при помощи инспектора труда своевременно выявить и устранить возможные нарушения при этом без каких-либо штрафов и протоколов. Поэтому многие профвизиты уже проводятся по инициативе самих работодателей, что свидетельствует о том, что бизнес признает этот инструмент эффективным и действенным», – сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Всего за прошлый год госинспекторы труда провели около 600 000 различных профилактических мероприятий, в том числе более 110 тысяч профилактических визитов.

При возникновении вопросов, связанных с соблюдением трудового законодательства, работодатель — субъект малого предпринимательства, социально ориентированная НКО либо государственные или муниципальные учреждения могут сами инициировать профвизит. Для этого нужно направить заявление в инспекцию труда в своем регионе через портал Госуслуг.

А вы сталкивались с профвизитом? Делитесь в комментариях.