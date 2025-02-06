ФНС пересчитает налог самозанятого, если он не соблюдает ограничение по видам деятельности

Если самозанятый оказывает услуги, которые может предоставлять только ИП, то ему аннулирую статус самозанятого и пересчитают налог по ставке 13%.

Участник чата ФНС в Telegram спросил, будет ли нарушением, если самозанятый не соблюдает ограничения по видам деятельности и оказывает услуги, доступные только для ИП.

Пользователь считает, что в этом случае не будет недоимки налогов, поскольку самозанятый платит столько же, как и ИП, который применяет налог на профессиональный доход (НПД). Это 4% при получении дохода от физлиц и 6% от компаний и ИП.

Специалист Налоговой службы объяснил: если нарушить любое ограничение, налоговый орган аннулирует статус самозанятого и пересчитает налог на полученный за этот период доход по другой ставке — 13%. Об этом сказано в федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.