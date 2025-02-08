92% сотрудников планируют учиться в 2025 году, но ждут поддержки работодателей: цена вопроса

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, чему и как планируют учиться сотрудники компаний в 2025 году. Результаты есть у «Клерка».
92% опрошенных заявили, что планируют учиться в 2025 году. Это говорит о высокой мотивации к саморазвитию и стремлении к профессиональному росту. Только 7% не будут проходить обучение.
Гибридное обучение в приоритете. На вопрос о предпочтительном формате обучения ответы распределились так:
онлайн – 47%;
очное – 4%;
гибридное (очно и онлайн) – 49%.
Это подтверждает тренд на цифровизацию образования и востребованность гибких учебных программ.
Ставка на soft skills: сотрудники стремятся развивать как профессиональные, так и личные навыки. В топ-10 вошли:
личная эффективность, коммуникации – 65%;
менеджмент – 38%;
финансы, инвестиции – 28%;
управление персоналом – 27%;
психология – 25%;
иностранные языки – 20%;
торговля, продажи – 19%;
искусственный интеллект (ИИ) – 17%;
ИТ – 16%;
маркетинг, реклама, PR – 14%.
Совместное финансирование обучения: 52% указали, что планируют оплачивать обучение как из личных средств, так и за счет работодателя. При этом 34% готовы инвестировать только свои деньги, а 14% рассчитывают исключительно на поддержку компании.
Из собственных средств сотрудники готовы потратить на свое обучение:
до 10 000 руб. – 7%;
от 10 000 до 30 000 руб. – 12%;
от 31 000 до 50 000 руб. – 18%;
от 51 000 до 100 000 руб. – 16%;
более 100 000 руб. – 16%.
13% признались, что будут использовать только бесплатные инструменты.
От работодателей персонал ожидает оплату обучения стоимостью:
до 10 000 руб. – 7%;
от 10 000 до 30 000 руб. – 10%;
от 31 000 до 50 000 руб. – 13%;
от 51 000 до 100 000 руб. – 20%;
более 100 000 руб. – 16%.
34% опрошенных не рассчитывают на поддержку компании в этом вопросе.
«Мы видим, что сейчас снова растет интерес к длительным образовательным программам. <…> Это сигнал для бизнеса: инвестиции в развитие сотрудников могут стать серьезным конкурентным преимуществом компании на рынке труда», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.
В исследовании приняли участие 1 237 человек — работники из разных отраслей бизнеса и разных регионов России.
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