92% сотрудников планируют учиться в 2025 году, но ждут поддержки работодателей: цена вопроса

Большинство россиян готовы инвестировать в свое развитие.

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, чему и как планируют учиться сотрудники компаний в 2025 году. Результаты есть у «Клерка».

92% опрошенных заявили, что планируют учиться в 2025 году. Это говорит о высокой мотивации к саморазвитию и стремлении к профессиональному росту. Только 7% не будут проходить обучение.

Гибридное обучение в приоритете. На вопрос о предпочтительном формате обучения ответы распределились так:

онлайн – 47%;

очное – 4%;

гибридное (очно и онлайн) – 49%.

Это подтверждает тренд на цифровизацию образования и востребованность гибких учебных программ.

Ставка на soft skills: сотрудники стремятся развивать как профессиональные, так и личные навыки. В топ-10 вошли:

личная эффективность, коммуникации – 65%;

менеджмент – 38%;

финансы, инвестиции – 28%;

управление персоналом – 27%;

психология – 25%;

иностранные языки – 20%;

торговля, продажи – 19%;

искусственный интеллект (ИИ) – 17%;

ИТ – 16%;

маркетинг, реклама, PR – 14%.

Совместное финансирование обучения: 52% указали, что планируют оплачивать обучение как из личных средств, так и за счет работодателя. При этом 34% готовы инвестировать только свои деньги, а 14% рассчитывают исключительно на поддержку компании.

Из собственных средств сотрудники готовы потратить на свое обучение: до 10 000 руб. – 7%;

от 10 000 до 30 000 руб. – 12%;

от 31 000 до 50 000 руб. – 18%;

от 51 000 до 100 000 руб. – 16%;

более 100 000 руб. – 16%.

13% признались, что будут использовать только бесплатные инструменты.

От работодателей персонал ожидает оплату обучения стоимостью: до 10 000 руб. – 7%;

от 10 000 до 30 000 руб. – 10%;

от 31 000 до 50 000 руб. – 13%;

от 51 000 до 100 000 руб. – 20%;

более 100 000 руб. – 16%.

34% опрошенных не рассчитывают на поддержку компании в этом вопросе.

«Мы видим, что сейчас снова растет интерес к длительным образовательным программам. <…> Это сигнал для бизнеса: инвестиции в развитие сотрудников могут стать серьезным конкурентным преимуществом компании на рынке труда», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 237 человек — работники из разных отраслей бизнеса и разных регионов России.