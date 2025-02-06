Компании под санкциями смогут закрыть данные о своих новых «дочках»

Подсанкционные российские организации с 4 февраля 2025 году могут заранее ходатайствовать о сокрытии данных создаваемых дочерних структур.

На основании постановления Правительства РФ от 03.02.2025 № 94 попавшие под иностранные санкции компании могут попросить Минфин России еще до создания дочерней фирмы включить ее в перечень юрлиц, доступ к сведениям о которых ограничен:

в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ);

Государственном информресурсе бухотчетности (ГИРБО).

Документ вносит изменения в постановление кабмина от 16.09.2022 № 1625, которое предусматривает возможность сокрытия из-за санкционных угроз части данных о компаниях: финотчетности в ГИРБО и данных об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях, филиалах и представительствах в ЕГРЮЛ.

Новое постановление разрешает ограничивать доступ к таким сведениям в отношении компаний, если их контролирующие учредители-юрлица или оказывающие значительное влияние сами подпали под санкции и сведения о них в реестрах закрыты.

Сейчас в перечень можно попасть не только из-за санкций, но и когда у правительства РФ есть основания полагать, что такое может случиться в случае раскрытия данных о компании. Это уточняет Центр раскрытия корпоративной информации.

Также постановление предоставляет компаниям, уже подпавшим под санкции, возможность попросить Минфин включить в перечень создаваемое дочернее юрлицо. Если заявление признают обоснованным, после создания в срок до 10 рабочих дней новое юрлицо внесут в соответствующий перечень компаний, доступ к сведениям о которых в ГИРБО и ЕГРЮЛ ограничен.