Предприниматели Московской области получили субсидии на 2,4 млрд рублей

Промышленные предприятия получили 956 млн рублей в виде компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры, а 187 предпринимателей поддержали на 50 млн рублей, чтобы они вышли на маркетплейсы.

В 2024 году свыше 670 предпринимателей из Подмосковья получили субсидии на общую сумму 2,4 млрд рублей. Эти средства они могут направить, чтобы выйти на маркетплейсы, открыть бизнес по франшизе, закупить оборудование или оформить на его лизинг.

Промышленные предприятия получили 10 субсидий на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры, общая сумма — свыше 956 млн рублей. Об этом сказано на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

261 представитель малого и среднего бизнеса получил 750 млн рублей компенсации на покупку и лизинг оборудования. 35 предпринимателям возместили более 447 млн рублей при покупке промышленных устройств. Выйти на маркетплейсы смогли 187 селлеров, которые получили поддержку на 50 млн рублей. По программе «Франшизы» 64 млн разделили 113 предпринимателей.

Прием заявок на получение субсидий по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы» открыт до конца мая 2025 года.