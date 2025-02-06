Сотрудников-пенсионеров нельзя принудительно переводить на полставки

Перевод на неполный рабочий день должен идти только по добровольному согласию.

Роструд в письме от 25.12.2024 № ПГ/27122-6-1 рассмотрел ситуацию, когда сотрудника 67 лет без его на то желания переводят на неполный день.

Установление неполного рабочего времени (0,5 ставки) возможно с согласия сотрудника, и работодатель не вправе принуждать к переводу на этот режим работы.

Вместе с тем, можно изменить условия трудового договора без согласия работника по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда

Но о таком изменении работодатель должен предупредить за 2 месяца. Если сотрудник не согласится на новые условия, его можно уволить.

Если же никаких технологических и т. п. изменений условий труда нет, то менять продолжительность рабочего времени сотрудника нельзя.