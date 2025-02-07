Как считать транспортный налог при переброске авто из одной обособки в другую

Сейчас в случае изменения в течение года места нахождения авто налог исчисляется по новому месту нахождения начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения.
Если переезд авто был до 2024 года, то расчет будет аналогичный, поясняет ФНС в письме от 21.01.2025 № БС-4-21/471@.
В случае перерегистрации транспортного средства с одной обособки на другую (в другом регионе) транспортный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения авто, определенному по состоянию на 1-е число месяца, в котором произошли изменения.
Исходя из места нахождения новой обособки транспортный налог уплачивается начиная со следующего месяца.
Ранее аналогичные разъяснения были в письме ФНС от 20.10.2021 № БС-4-21/14849@, письме Минфина от 21.10.2013 № 03-05-06-04/43844.
Подробнее о том, как в 2025 году рассчитывать и уплачивать транспортный налог, НДФЛ, НДС, страховые взносы, заполнять новые декларации по НДС, по налогу на прибыль и на имущество, расскажем на обновленном онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
15 990 рублей.
Начать дискуссию