Больничный оплачивается из расчета зарплаты со всех мест работы

Если сотрудница вышла из декретного отпуска, во время которого подрабатывала у другого работодателя по совместительству, и ушла на больничный, то в расчет среднего дневного заработка войдет ее зарплата с той параллельной работы.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 23.12.2024 № 14-20/64803.

Пособие считают из среднего заработка за 2 года в том числе за время работы у других работодателей.

Женщина уволилась со второй работы, вышла из отпуска по уходу за ребенком и ушла на больничный. На этот момент у нее была только одна работа.

В этой ситуации пособие подлежит назначению и выплате по основному месту работы с учетом зарплаты за 2 года со всех мест работы.

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