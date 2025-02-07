Не всякая почтовая марка освобождена от НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-07-07/127451.
ГЗПО применяют для подтверждения оплаты услуг почтовой связи по пересылке простой и заказной письменной корреспонденции, оказываемых организациями федеральной почтовой связи.
То есть льгота по НДС на марки есть только у организаций федеральной почтовой связи.
При этом вопросы о правомерности признания почтовых операторов организациями федеральной почтовой связи, а также о признании выпущенных ими почтовых марок ГЗПО относятся к компетенции Минцифры.
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