💸 Валютные вклады упали до минимума за 17 лет

В декабре 2024 года доля валютных вкладов россиян упала до 6,8%. Это самый низкий уровень как минимум за 17 лет. Объем таких депозитов достиг 40,4 трлн рублей.

В условиях санкций клиенты самостоятельно стремятся к девалютизации, кроме того, банки предлагают процентные ставки по рублевым вкладам выше, чем по валютным. По рублевым депозитам средняя доходность примерно составляет 18-21% годовых, тогда как по долларовым — до 1,5%. Об этом пишут «Известия».

Также на привлекательность вкладов в иностранных валютах влияет политика банка. Многие организации установили комиссии за ведение валютных счетов, которые сопоставимы с доходностью по депозитам. Большинство банков перестали принимать вклады в валютах, поэтому завести такой счет становится все сложнее.

Растет объем средств, которые россияне хранят за границей. Сейчас это около 50-100 млрд долларов. Люди открывают иностранные счета, чтобы оплачивать товары и услуги в путешествиях. Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов предупредил, что держать средства за рубежом может быть опасно из-за санкционных ограничений, а также на фоне колебания курсов валют.