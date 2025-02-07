🚥 ФНС ликвидирует одну из компаний сети «Светофор»

Из-за недостоверной информации об адресе компанию «Инвест стандарт» исключат из ЕГРЮЛ. Ей принадлежит часть супермаркетов «Светофор».

Из ЕГРЮЛ собираются исключить АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны.

ФНС уже начала ликвидацию компании, причина — недостоверные сведения об адресе, указанные при регистрации бизнеса. Компания зарегистрирована в Ярославле на улице Наумова, но инспекторы там ничего не нашли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», — сказано в карточке компании.

В октябре 2024 года «Инвест стандарт» пытался сменить адрес в документах и подавали заявление в ФНС. В то же время депутаты вместе с ФАС начали проверку сети магазинов «Светофор» из-за жалоб поставщиков и покупателей. В январе 2025 года начались массовые проверки, работу нескольких точек приостановили на срок от 60 до 90 суток.