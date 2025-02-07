⚡️ Итоги дня: женщины смогут управлять экскаватором, студентам медвузов готовят обязательные отработки, а депутаты хотят длинные выходные на Пасху и Троицу

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Да чо уж, можно все дни выходными объявить. Там каждый день то пост, то праздник
Не наоборот?