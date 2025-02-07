⚡️ Итоги дня: женщины смогут управлять экскаватором, студентам медвузов готовят обязательные отработки, а депутаты хотят длинные выходные на Пасху и Троицу

Женщинам разрешили работать машинистами экскаватора. Также им разрешили управлять самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов, рудников, работах по обогащению, агломерации, брикетированию.

Студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Минздрав также предлагает установить штраф за отказ выпускников медвузов, обучающихся на бюджете, отрабатывать после вуза в медорганизации.

В Госдуме предложили установить длинные выходные на Пасху и Святую Троицу. Эти дни могут сделать праздничными, а следующий понедельник превратить в дополнительный выходной.

Обновленная банкнота номиналом 1 тыс. рублей выйдет в конце 2025 года. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

Прокуратура Московской области проведет проверку Wildberries из-за жалоб сотрудников компании на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья.

Крупные банки выплатили кешбэк на 300 млрд в 2024 году. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года объем выплат банков по программам лояльности может вырасти до 500 млрд рублей.