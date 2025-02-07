Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: женщины смогут управлять экскаватором, студентам медвузов готовят обязательные отработки, а депутаты хотят длинные выходные на Пасху и Троицу

Подготовили обзор главных событий дня — 7 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Женщинам разрешили работать машинистами экскаватора. Также им разрешили управлять самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов, рудников, работах по обогащению, агломерации, брикетированию.

  • Студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Минздрав также предлагает установить штраф за отказ выпускников медвузов, обучающихся на бюджете, отрабатывать после вуза в медорганизации.

  • В Госдуме предложили установить длинные выходные на Пасху и Святую Троицу. Эти дни могут сделать праздничными, а следующий понедельник превратить в дополнительный выходной.

  • Обновленная банкнота номиналом 1 тыс. рублей выйдет в конце 2025 года. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

  • Прокуратура Московской области проведет проверку Wildberries из-за жалоб сотрудников компании на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья.

  • Крупные банки выплатили кешбэк на 300 млрд в 2024 году. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года объем выплат банков по программам лояльности может вырасти до 500 млрд рублей.

  • Внешность нового главы «Роскосмоса» не оставила россиян равнодушными. Пользователи сети обсуждают внешность нового главы, особенно положительно о новом руководителе отзываются женщины.

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  • Работодатели снизили планы по найму новых сотрудников. Доля предприятий, которые испытывали дефицит кадров, снизилась до 69% после 65% на начало года. Количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться.

  • Экстремально высокое атмосферное давление ожидается в Петербурге. В ночь с 7 на 8 февраля давление повысится до 790 мм рт. ст., это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Алейда

    В Госдуме предложили установить длинные выходные на Пасху и Святую Троицу. Эти дни могут сделать праздничными, а следующий понедельник превратить в дополнительный выходной.

    Да чо уж, можно все дни выходными объявить. Там каждый день то пост, то праздник

    снизилась до 69% после 65% на начало года

    Не наоборот?