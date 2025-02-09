ФНС: какие строения организаций для налогообложения признаются хозпостройками

Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций может устанавливать закон субъекта РФ исходя из кадастровой стоимости хозяйственных строений и сооружений.

Они должны принадлежать юрлицу на праве собственности или хозяйственного ведения, располагаться на земельных участках для ЛПХ, ИЖС, садоводства или огородничества.

На приусадебных земельных участках для ЛПХ или ИЖС можно разместить жилой дом, гараж, хозпостройки, иные вспомогательные сооружения.

Критерии отнесения объектов капитального строительства к строениям и сооружениям вспомогательного использования утверждены постановлением Правительства от 04.05.2023 № 703. Ими могут быть, например, капитальные сараи, бани, теплицы, навесы, погреба.

Таким образом, к хозпостройкам на участках для ЛПХ или ИЖС относятся все строения вспомогательного использования, кроме жилых домов и гаражей.

Под хозпостройками на участках для садоводства или огородничества понимаются сооружения или строения, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. Исключения – относящиеся к зданиям садовые дома, жилые дома, гаражи.

Эти разъяснения приведены в чате ФНС.