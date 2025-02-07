Банки Европы повысили требования к остаткам на счетах россиян

Россияне с двойным гражданством или с видом на жительство в Европе вынуждены соблюдать требования банков и хранить на счетах 5-15 млн долларов.

Ряд европейских банков пересмотрели требования к минимальным остаткам на счетах жителей РФ. Они распространяются на тех, у кого есть второе гражданство или вид на жительство. Сумма может достигать 15 млн долларов.

Изначально банки повысили лимиты в 2022 году, тогда минимальный остаток на счетах составлял 2 млн долларов, а теперь доходит до 5-15 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана.

Также он добавил, что жители РФ стали чаще переводить капитал из европейских банков в более лояльные юрисдикции, например, в Израиль.