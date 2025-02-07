Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая

Если вы застраховали себя или своих близких от несчастных случаев и болезней, то по такой страховке получить социальный вычет по НДФЛ нельзя. Страховая компания не должна выдавать вам справку для вычета.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 20.01.2025 № БС-4-11/380@.

Виды страхования смотрите в таблице.

Вид страхования Объекты страхования Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью От несчастных случаев и болезней Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни

Вычет распространяется исключительно на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, связанным с дожитием граждан до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни, а также с их смертью (исключая смерть в результате несчастного случая или болезни).

Соответственно, страховые организации должны выдавать справки в отношении взносов исключительно по вышеназванным договорам (дожитие до определенного возраста либо наступление иных событий в жизни, смерть, но не от несчастного случая или болезни).