Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 20.01.2025 № БС-4-11/380@.
Виды страхования смотрите в таблице.
Вид страхования
Объекты страхования
Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью
От несчастных случаев и болезней
Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни
Вычет распространяется исключительно на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, связанным с дожитием граждан до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни, а также с их смертью (исключая смерть в результате несчастного случая или болезни).
Соответственно, страховые организации должны выдавать справки в отношении взносов исключительно по вышеназванным договорам (дожитие до определенного возраста либо наступление иных событий в жизни, смерть, но не от несчастного случая или болезни).
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