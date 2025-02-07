💡 3-НДФЛ проще заполнять в мобильном приложении, подсказала ФНС

При заполнение декларации по форме 3-НДФЛ на вычеты в программу должны попасть все данные по чекам.

В чате ФНС специалист службы разъяснил, что на этапе «Подтверждение» при заполнении 3-НДФЛ отображается только сформированная декларация. Если документы не приложены, то появляется предупреждающий баннер об отсутствии подтверждающих документов.

При использовании веб-версии необходимо вручную вбивать все данные по чекам. А при использовании мобильного приложения «Налоги ФЛ» можно отсканировать чеки, не заполняя поля вручную.

ФНС: в веб-версии чеки можно самостоятельно выбрать и прикрепить в декларациях 3-НДФЛ за 2021-2023 годы.

Эти пояснения ФНС дала в связи с тем, что пользователь села заполнять 3-НДФЛ по вычету на лекарства в личном кабинете налогоплательщика физлица на компьютере через десктоп-браузер и никак не получалось загрузить чеки из аптеки. Либо загружались, но ничего не сохранялось.

Чеки в раздел «Чеки» личного кабинета подгружаются поиском из базы ФНС. По факту ей пришлось забивать руками дату, время, приход, ФН, ФП, ФД и др. После этого чек подгружается в ЛК. То есть чеки сначала нужно скачать на компьютер в папку, а потом оттуда опять загружать в декларацию.

На вопрос, зачем так сделано, ФНС не ответила.