Росреестр запустил сервис «Калькулятор госпошлины»

На сайте Росреестра появился новый сервис «Калькулятор госпошлины», который в режиме онлайн поможет предварительно рассчитать размер пошлины за проведение кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.

С 1 января 2025 вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, внесенные федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, в том числе в ст. 333.33 НК о размерах и порядке расчета госпошлины. Теперь в ряде случаев размер пошлины фиксирован, а в других – зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, цены сделки, категории заявителя (физическое или юридическое лицо).

«Для удобного перехода на новый порядок расчета госпошлины Росреестр разработал несколько инструментов. Один из них – цифровой сервис «Калькулятор госпошлины». Любой гражданин при необходимости сможет в онлайн-режиме самостоятельно рассчитать сумму госпошлины, что удобно при планировании операций с недвижимостью. Для работы с калькулятором не требуется авторизация на сайте. Воспользоваться инструментом можно круглосуточно и без выходных дней», — сообщил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Для расчета в онлайн-калькуляторе необходимо заполнить поля о типе регистрационного действия, выбрать вид права, указать количество заявителей и объект недвижимости.

В отдельных случаях необходимо указать дополнительные признаки, связанные с объектом недвижимости либо субъектом прав. Например, что земля сельхозназначения, что помещение — общее имущество в МКД, что действия с закладными.

Обязательные для заполнения поля в калькуляторе отмечены звездочкой.

При указании кадастрового номера объекта недвижимости сервис автоматически запрашивает в ЕГРН кадастровую стоимость объекта.