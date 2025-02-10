Налоговики в 1 квартале ждут от бизнеса заявления на льготу по имущественным налогам

Во 2 квартале 2025 года налоговики направят организациям сообщения об исчисленных суммах имущественных налогов за 2024 год.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявлений налогоплательщиков о льготе.

Если у ИФНС на дату составления сообщения нет информации о льготе, в сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот.

Организациям, которые имеют право на льготы по земельному и транспортному налогам, необходимо направить в налоговый орган заявление об их предоставлении (форма по КНД 1150064). Вместе с заявлением можно подать документы, подтверждающие право на льготу.

По результатам рассмотрения этого заявления налоговики направят уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

Если компания не сдаст такое заявление или не сообщит об отказе от льготы, льгота будет предоставлена на основании полученных налоговиками сведений.

Срок для представления заявления о льготе Налоговым кодексом не установлен. Для корректного расчета налогов и формирования сообщений об исчисленных суммах налогов заявление о льготе за 2024 год организациям целесообразно представить в течение 1 квартала 2025 года.

Такую рекомендацию дает региональное УФНС.

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