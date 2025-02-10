Вышли контрольные соотношения для новой декларации по НДС

За 1 квартал 2025 года сдавать декларацию по НДС надо по новой форме. Для нее налоговики подготовили контрольные соотношения.

Их перечень доведен письмом ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.

В частности, проверят правомерность вычетов по авансам.

Если по строке 170 раздела 3 вычеты с авансов больше, чем начисленный НДС с реализации, то ФНС пришлет требование. У налоговиков будет подозрение, что суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

Напомним, в разделы 3, 9 новой декларации по НДС добавлены ставки НДС в размере 7%, 5%, расчетные ставки 7/107% и 5/105%. Также добавлены ставки НДС в размере 16,67%, 9,09%. Их применяют российские маркетплейсы при реализации товаров ЕАЭС физическим лицам.

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