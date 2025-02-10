Товары без маркировки пойдут на благотворительность

Изъятые, но безопасные товары без маркировки могут отправлять в качестве гуманитарной помощи.

Минпромторг хочет отправлять изъятые товары без маркировки на благотворительность. Таким образом фальсификат не попадет во вторичный оборот.

Сейчас продукцию без маркировки продают на торгах Росимущества, а если она небезопасная, то утилизируют. Законопроект о передаче изъятых товаров на благотворительность могут принять в первом чтении 27 февраля. Об этом пишут «Известия».

«Минпромторг выступил с социальной инициативой по распространению этого механизма на все немаркированные потребительские товары, изъятые из незаконного оборота за нарушения требований маркировки, но пригодные для использования по назначению», — сказали в министерстве.

Согласно законопроекту Минпромторга, конфискованные по решению суда товары без маркировки разрешат передавать в качестве гуманитарной помощи. Исключение будет сделано для спиртосодержащих лекарств, алкоголя, табака, парфюмерии и косметики.

С января по августа 2024 года сотрудники таможни задержали 66,7 тыс. тонн товаров с нарушениями, из них 21,2 тыс. тонн контрафакта, 5 тыс. тонн немаркированной продукции и 1,2 тыс. тонн санкционки.