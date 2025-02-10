Социальный вычет

Чтобы при расторжении договора страхования с вас не взыскали НДФЛ, надо взять справку в ИФНС

При досрочном расторжении договора страховании страховые взносы идут в доход, если на них ранее был получен социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но даже если вы такой вычет не получали, автоматически считается, что он вами получен.

Страховая компания передает в ФНС сведения о вашем доходе с кодом 1219 (справка к 6-НДФЛ). На основании этих данных ФНС включит этот НДФЛ в налоговое уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря.

Чтобы этого не произошло, надо предоставить справку из ИФНС о том, что вы не пользовались социальным вычетом по этим взносам, предупреждают налоговики.

К заявлению о выдаче справки надо приложить следующие документы:

  • договор страхования;

  • копии платежных документов, подтверждающих уплату взносов;

  • копии документов, подтверждающих степень вашего родства с лицом, за которое вы вносили взносы.

Если страховая компания уже успела передать на вас сведения о доходе, то после получения от вас справки она сдаст уточненные сведения, налоговики скорректируют налоговое уведомление и вам не придется платить НДФЛ.

Комментарии

3
  • natalisl

    А можно сократить путь и получив уведомление подать документы сразу в ИФНС?

    • бух2007
      Бухгалтер

      А можно сократить путь и получив уведомление подать документы сразу в ИФНС?

      это не обнулит данные справок которые сдала страховая компания. Поэтому пока они не пересдадут их, от человека не отстанут

  • бух2007
    Бухгалтер

    Но даже если вы такой вычет не получали, автоматически считается, что он вами получен.

    и доказывай, что ты не верблюд...