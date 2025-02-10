Чтобы при расторжении договора страхования с вас не взыскали НДФЛ, надо взять справку в ИФНС

При досрочном расторжении договора страховании страховые взносы идут в доход, если на них ранее был получен социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но даже если вы такой вычет не получали, автоматически считается, что он вами получен.

Страховая компания передает в ФНС сведения о вашем доходе с кодом 1219 (справка к 6-НДФЛ). На основании этих данных ФНС включит этот НДФЛ в налоговое уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря.

Чтобы этого не произошло, надо предоставить справку из ИФНС о том, что вы не пользовались социальным вычетом по этим взносам, предупреждают налоговики.

К заявлению о выдаче справки надо приложить следующие документы:

договор страхования;

копии платежных документов, подтверждающих уплату взносов;

копии документов, подтверждающих степень вашего родства с лицом, за которое вы вносили взносы.

Если страховая компания уже успела передать на вас сведения о доходе, то после получения от вас справки она сдаст уточненные сведения, налоговики скорректируют налоговое уведомление и вам не придется платить НДФЛ.