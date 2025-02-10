Мишустин: экономика справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением

«… экономика страны справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением – в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции. В ряде случаев ситуация там близка к стагнации…», — заявил Мишустин.

Он отметил, что «самое главное – это работа нашего бизнеса, людей, благодаря чему экономика уже второй год демонстрирует достаточно устойчивый, динамичный рост».

Среди причин роста глава кабмина назвал рост высокой инвестиционной потребительской активностью. Локомотивом стали обрабатывающие производства: они добавили 8,5%. Там доля добавленной стоимости гораздо больше, чем при продаже сырья. И текущая статистика подтверждает, что такие усилия приносят результаты.

Экономика становится более технологичной, диверсифицированной, а это благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом.

Ранее мы писали, что по словам Мишустина реальные доходы россиян увеличились на 8,4%